16 669 Mortos | 813 716 Pessoas Infetadas | 756 259 Doentes Recuperados

Portugal contabiliza este sábado mais 19 mortos e 564 novos casos de coronavírus.O País contabiliza 16669 óbitos e 813716 casos confirmados desde o início da pandemia, segundo informações divulgadas no Boletim Epidemiológico divulgado pela DGS.











Nas últimas 24 horas mais 6489 pessoas recuperaram da doença, num total de 756259.









A Região de Lisboa e Vale do Tejo contabiliza este sábado mais 208 infetados; segue-se a região Norte com mais 132; a região Centro com mais 114; o Alentejo com mais 26 e o Algarve com mais quatro. As Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores registam mais 53 e 27 infetados, respetivamente.



Lisboa e Vale do Tejo concentra 13 vítimas mortais; o Norte mais três; o Centro mais duas e o Alentejo mais uma. Não foram registados quaisquer óbitos nas últimas 24 horas nas regiões do Algarve, Açores e Madeira.





As autoridades de saúde têm em vigilância 17.215 contactos, menos 823 relativamente ao dia anterior, mantendo-se a tendência decrescente desde o dia 30 de janeiro. De acordo com os últimos dados da Direção-Geral da Saúde, Portugal tem atualmente 1.147.575 pessoas vacinadas contra a covid-19: 813.380 com a primeira dose 334.195 com a segunda dose. Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções. O novo coronavírus já infetou em Portugal, pelo menos, 368.368 homens e 445.067 mulheres, referem os dados da DGS, segundo os quais há 281 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática. Do total de vítimas mortais, 8.740 eram homens e 7.929 mulheres. O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos. Do total de mortes, 11 mil eram pessoas com mais de 80 anos, 3.521 com idades entre os 70 e os 79 anos e 1.476 tinham entre os 60 e os 69 anos.

Nos cuidados intensivos Portugal tem 253 doentes (menos 13 em relação a quinta-feira), o valor mais baixo desde 27 de outubro, dia em que estavam igualmente 253 pessoas nestas unidades.Os casos ativos em Portugal continuam a registar uma diminuição acentuada, com 40.788 contabilizados hoje, menos 5.944 desde sexta-feira.