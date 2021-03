16 684 Mortos | 814 257 Pessoas Infetadas | 759 417 Doentes Recuperados

Segundo o Boletim Epidemiológico divulgado este domingo pela DGS, foram registados 16684 óbitos e 814257 casos confirmados da doença desde o início da pandemia.





Nas últimas 24 horas mais 3158 recuperaram da doença, num total de 759417 recuperados.



Os casos ativos em Portugal continuam a registar uma diminuição acentuada, com 38.156 contabilizados hoje, menos 2.632 desde sábado. As autoridades de saúde têm em vigilância 16.715 contactos, menos 500 relativamente ao dia anterior, mantendo-se a tendência decrescente desde o dia 30 de janeiro.





Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

O novo coronavírus já infetou em Portugal, pelo menos, 368.627 homens e 445.345 mulheres, referem os dados da DGS, segundo os quais há 285 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.





Relativamente à distribuição dos novos casos, 242 foram registados na Região de Lisboa e Vale do Tejo; 115 na Região Centro; 108 na Região Norte; 27 no Alentejo e nove no Algarve. As Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores contabilizam este domingo mais 30 e 10 infetados, respetivamente.