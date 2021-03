16 768 Mortos | 817 530 Pessoas Infetadas | 767 319 Doentes Recuperados

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 6 mortos e 450 novos casos de Covid-19, de acordo com a DGS.



Segundo o Boletim Epidemiológico divulgado este domingo pela DGS, foram registados 16 768 óbitos e 817 530 confirmados da doença desde o início da pandemia.

Há mais 21 pessoas internadas em enfermarias de hospitais portugueses (765, no total). O número de pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos manteve-se igual aos valores de ontem (170 no total).



Nas últimas 24 horas mais 395 recuperaram da doença, num total de 767 319 recuperados.



Os casos ativos em Portugal aumentaram com 33 443 contabilizados hoje (mais 49 em relação a ontem).

As autoridades de saúde têm em vigilância 14 986 contactos, mais 252 face ao dia anterior.



O índice de transmissão R(t) está nos 0,86.



Gráficos

Casos ativos





Internados