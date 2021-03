16 784 Mortos | 817 778 Pessoas Infetadas | 767 874 Doentes Recuperados

De acordo com o boletim epidemiológico da DGS desta segunda-feira, o País contabiliza 16784 vítimas mortais e 817778 casos confirmados desde o início da pandemia.







Portugal registou nas últimas 24 horas mais 16 mortos e 248 infetados por Covid-19.De acordo com o boletim epidemiológico da DGS desta segunda-feira, o País contabiliza 16784 vítimas mortais e 817778 casos confirmados desde o início da pandemia. 555 pessoas recuperaram da doença desde domingo, num total de 767874.



Os casos ativos em Portugal continuam a registar uma diminuição, com 33.120 contabilizados, menos 323.



As autoridades de saúde têm em vigilância 15.080 contactos, mais 94 relativamente ao dia anterior.



A região de Lisboa e Vale do Tejo tem esta segunda-feira mais 85 novos casos, segue-se o Norte com mais 58, o Centro com mais 27, o Algarve com mais 44 e o Alentejo com mais 13. As regiões autónomas da Madeira e dos Açores contabilizam mais 10 e 11 infetados, respetivamente.





Na distribuição dos óbitos, a região LVT concentra 12 das vítimas mortais, seguindo-se o Centro com mais três e a Madeira com um óbito nas últimas 24 horas. O Norte, o Alentejo, o Algarve e os Açores não registaram qualquer morte.De acordo com os últimos dados da Direção-Geral da Saúde, Portugal tem atualmente 1.351.516 pessoas vacinadas contra a covid-19: 903.964 com a primeira dose e 447.552 com a segunda dose.Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

O novo coronavírus já infetou em Portugal, pelo menos, 370.255 homens e 447.233 mulheres, referem os dados da DGS, segundo os quais há 290 casos em que não é conhecido o sexo, que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 8.814 eram homens e 7.970 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

Do total de mortes, 11.064 eram pessoas com mais de 80 anos, 3.562 com idades entre os 70 e os 79 anos e 1.494 tinham entre os 60 e os 69 anos.