16 885 Mortos | 823 494 Pessoas Infetadas | 760 643 Doentes Recuperados

Portugal registou nas últimas 24 horas mais seis mortos e 159 infetados pela Covid-19, segundo dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde.Nas regiões do Alentejo e do Algarve e nas regiões autónomas, não se registaram óbitos.A região de Lisboa e Vale do Tejo é a que apresenta mais casos de infeção (65), seguindo-se o Norte com 44, o Algarve com 32, o Centro contabiliza mais cinco pessoas infetadas e o Alentejo com duas.Esta segunda-feira, há 536 pessoas internadas (mais 19 que no domingo) e mais cinco doentes em cuidados intensivos.Contam-se mais 321 recuperados da doença, num total de 780.643, desde o início da pandemia de Covid-19 em Portugal.