16 890 Mortos | 825 031 Pessoas Infetadas | 782 294 Doentes Recuperados

Portugal regista nas últimas 24 horas mais três mortos e 663 novos casos de Covid-19, de acordo com o boletim da Direção Geral da Saúde (DGS).Esta quarta-feira há menos 16 pessoas internadas, num total de 488. Em UCI's registam-se mais 3 pacientes (116).





Registam-se 25 847 casos ativos, menos 97 do que no dia anterior.









Relativamente aos pacientes recuperados, somam-se mais 757 (782 294).



15 787 contactos encontram-se em vigilância, mais 945 do que no dia anterior.



O R(t) nacional encontra-se nos 1,01, no continente é 1,02.



A incidêndia:



Nacional: 64,3 casos de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 por 100 000 hab.



Continente: 62,5casos de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 por 100 000 hab.







Em atualização