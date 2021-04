16 899 Mortos | 825 633 Pessoas Infetadas | 782 895 Doentes Recuperados

Registam-se 25 839 casos ativos, menos 8 do que no dia anterior.









Relativamente aos pacientes recuperados, somam-se 601 (782 895).



16 182 contactos encontram-se em vigilância, mais 395 do que no dia anterior.



O R(t) nacional encontra-se nos 1,01, no continente é 1,02.



A incidêndia:



Nacional: 64,3 casos de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 por 100 000 hab.



Continente: 62,5casos de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 por 100 000 hab.



A região de Lisboa e Vale do Tejo registou o maior número de novos casos (229).