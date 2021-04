16 904 Mortos | 826 327 Pessoas Infetadas | 783 532 Doentes Recuperados

Portugal regista nas últimas 24 horas mais cinco mortos e 694 novos casos de Covid-19, de acordo com o boletim da Direção Geral da Saúde (DGS).

Relativamente aos pacientes recuperados, somam-se 628 (783 523). 16 872 contactos encontram-se em vigilância, mais 690 do que no dia anterior. O R(t) encontra-se nos 1,02 no País. A incidêndia : Nacional: 65,7 casos de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 por 100 000 hab. Continente: 63,8 casos de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 por 100 000 hab.

Registam-se 25 900 casos ativos, mais 61 do que no dia anterior.

Desde o início da pandemia, foram diagnosticados em Portugal 826.327 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, que provoca a doença covid-19, e morreram 16.904 pessoas.

A maioria dos casos diagnosticados nas últimas 24 horas (234) foi na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde já foram infetadas 313.262 pessoas.

Na zona Norte, foram registados mais 220 casos (332.013 no total), na região Centro mais 69 (117.664 desde março de 2020), no Algarve 73 novos casos (total de 21.054), no Alentejo 37 (29.314).

Nos Açores, foram registados mais 36 casos (total de 4.234) e 25 novas infeções na Madeira (8.786 desde o início da pandemia).

Das cinco mortes registadas das últimas 24 horas, duas aconteceram na região Norte, onde já morreram 5.317 pessoas com covid-19, outras duas na região de Lisboa e Vale do Tejo, fazendo aumentar o total de mortes para 7.163, e uma na região do Algarve, que soma 355 mortes.

Desde o início da pandemia em Portugal, em março do ano passado foram atribuídas à covid-19 3.002 mortes na região Centro, 970 no Alentejo, 355 no Algarve, 68 na Madeira e 29 nos Açores.

O SARS-CoV-2 já infetou em Portugal pelo menos 451.499 mulheres e 374.534 homens, com 294 casos de sexo desconhecido sob investigação, uma vez que esses dados não são fornecidos de forma automática.

A maior parte dos casos confirmados de contágio aconteceu na faixa etária entre os 40 e os 49 anos.

A covid-19 vitimou em Portugal 8.877 homens e 8.027 mulheres, de acordo com o relatório, que indica que a maioria das mortes aconteceu na faixa etária acima dos 80 anos.

Em Portugal foram já administradas 2.039.528 doses de vacina contra a covid-19, das quais, 1.453.212 primeiras doses e 588.313 segundas doses.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.903.907 mortos no mundo, resultantes de mais de 133,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.