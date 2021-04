16 918 Mortos | 827 765 Pessoas Infetadas | 785 063 Doentes Recuperados

Portugal regista nas últimas 24 horas mais dois mortos e 271 novos casos de Covid-19, de acordo com o boletim da Direção Geral da Saúde (DGS). Esta segunda-feira há mais 13 pessoas internadas em enfermaria (479) e mais seis em UCI (119).Registam-se 25 784 casos ativos, menos 176 do que no dia anterior. Relativamente aos pacientes recuperados, somam-se 445 (785 063).18 230 contactos encontram-se em vigilância, mais 488 do que no dia anterior. O R(t) nacional sobe para 1,04.Nacional: 70,0 casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes. Continente: 67,4 casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes. Desde o início da pandemia, em março de 2020, foram diagnosticados em Portugal 827 765 casos de infeção pelo novo coronavírus e morreram 16 918 pessoas com covid-19. A maioria dos casos das últimas 24 horas foi diagnosticada na região Norte, onde já foram infetadas 332.482 pessoas.