16 956 Mortos | 832 891 Pessoas Infetadas | 791 171 Doentes Recuperados

Em internamento nas enfermarias estão 395 doentes, menos 2 do que na quarta-feira. Nos cuidados intensivos, Portugal tem hoje 104 pessoas, menos 6 que no dia anterior.

Portugal registou esta quinta-feira mais um quatro mortos relacionados com a Covid-19 e 636 novos casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim, desde o início da pandemia Portugal já contabilizou 832 891 casos confirmados e 16 956 óbitos. Em Portugal, há 24 764 casos ativos, mais 111 do que no dia anterior.