16 957 Mortos | 833 397 Pessoas Infetadas | 791 751 Doentes Recuperados

Já há novos dados da Direção Geral da Saúde sobre a Covid -19 em Portugal.

Em atualização

Portugal registou esta sexta-feira mais um morto relacionado com a Covid-19 e 506 novos casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).



Em internamento nas enfermarias estão 384 doentes, menos 11 do que na quarta-feira. Nos cuidados intensivos, Portugal tem hoje 98 pessoas, menos 6 que no dia anterior.











De acordo com o boletim, desde o início da pandemia Portugal já contabilizou 833 397 casos confirmados e 16 957 óbitos. Em Portugal, há 24 689 casos ativos, menos 75 do que no dia anterior.











O número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde aumentou em 675 para 23 111.





Por sua vez, o número de recuperados fixou-se em 791 751, mais 580.

O índice de transmissibilidade (Rt) do novo coronavírus em Portugal fixa-se nos 0,98. A incidência de casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias desce para 72,1.