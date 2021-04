Portugal registou este domingo mais seis mortos e 478 infetados pelo novo coronavírus, informa a Direção-Geral da Saúde (DGS).Estão mais seis pessoas em internamento do que no dia anterior e, em Unidade de Cuidados Intensivos, estão 98 doentes.O número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde aumentou em 511 para 24 313.O índice de transmissibilidade (Rt) do novo coronavírus em Portugal fixa-se nos 0,98. A incidência de casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias fixa-se nos 72,1.