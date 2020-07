1654 Mortos | 46221 Pessoas Infetadas | 30655 Doentes Recuperados | 403748 Casos Suspeitos

O total de óbitos por covid-19 no nosso país é agora de 1654 e o total de casos confirmados de infeção é de 46221. O número de recuperados aumentou em 305 ns últimas 24 horas, contabilizando agora 30655 doentes recuperados da infeção pelo novo coronavírus.



Nas últimas 24 horas foi registado um decréscimo no número de internados: 459 utentes (menos 12) – dos quais 68 estão em cuidados intensivos (UCI).



A atualização dos casos por concelho vai ser realizada por concelho no dia 14 de julho devido ao enviesamento presente nos relatórios.



A caracterização clínica dos doentes dá conta que a tosse é o sintoma mais frequente (36%), seguindo-se a febre (28%), as dores musculares (21%), a cefaleia (20%), a fraqueza generalizada (14%) e a dificuldade respiratória (10%).