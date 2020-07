1662 Mortos | 46818 Pessoas Infetadas | 31065 Doentes Recuperados | 406412 Casos Suspeitos

O número de novos casos e de mortes por coronavírus continua a aumentar em Portugal. Esta segunda-feira registaram-se mais dois óbitos e 306 infetados de acordo com o boletim diário da DGS. No total, já morreram 831 mulheres e 831 homens vítimas de

são da Região de Lisboa e Vale do Tejo o que corresponde a 83% dos casos de infeção registados nas últimas 24 horas.O total de óbitos por covid-19 no nosso país é agora de 1662 e o total de casos confirmados de infeção é de 46818. O número de recuperados aumentou em 158 ns últimas 24 horas, contabilizando agora 31065 doentes recuperados da infeção pelo novo coronavírus. 1291 pessoas aguardam resultado laboratorial.A atualização dos casos por concelho vai ser realizada no dia 14 de julho, devido ao enviesamento presente nos relatórios.A caracterização clínica dos doentes dá conta que a tosse é o sintoma mais frequente (36%), seguindo-se a febre (28%), as dores musculares (21%), a cefaleia (20%), a fraqueza generalizada (14%) e a dificuldade respiratória (10%).