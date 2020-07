1668 Mortos | 47051 Pessoas Infetadas | 31550 Doentes Recuperados | 408951 Casos Suspeitos

O número de novos casos e de mortes por coronavírus continua a aumentar em Portugal. Esta terça-feira registaram-se mais seis óbitos e 233 infetados de acordo com o boletim diário da DGS. No total, já morreram 836 mulheres e 832 homens vítimas de

. 143

dos

de

são da Região de Lisboa e Vale do Tejo o que corresponde a 61% dos casos de infeção registados nas últimas 24 horas.O total de óbitos por covid-19 no nosso país é agora de 1668 e o total de casos confirmados de infeção é de 47051. O número de recuperados aumentou em 485 nas últimas 24 horas, contabilizando agora 31550 doentes recuperados da infeção pelo novo coronavírus. 1472 pessoas aguardam resultado laboratorial.A caracterização clínica dos doentes dá conta que a tosse é o sintoma mais frequente (36%), seguindo-se a febre (28%), as dores musculares (21%), a cefaleia (20%), a fraqueza generalizada (14%) e a dificuldade respiratória (10%).