1676 Mortos | 47426 Pessoas Infetadas | 32110 Doentes Recuperados | 411293 Casos Suspeitos

O número de novos casos e de mortes por coronavírus continua a aumentar em Portugal.



Esta quarta-feira registaram-se mais oito óbitos e 375 infetados de acordo com o boletim diário da DGS. No total, já morreram 842 mulheres e 834 homens vítimas de covid-19. 288 dos infetados de hoje são da Região de Lisboa e Vale do Tejo.