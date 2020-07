Portugal regista esta quinta-feira mais três mortos por coronavírus e 339 infetados.O total de vítimas mortais é agora de 1679 e 47765 pessoas infetadas com a Covid-19. Os dados das últimas 24 horas, divulgados no boletim diário da DGS, revela que há mais 366 pessoas recuperadas.1542 pessoas aguardam atualmente resultado laboratorial.A Região de Lisboa e Vale do Tejo regista esta quinta-feira 274 novos casos, com um total de 23570 infetados.