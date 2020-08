1807 Mortos | 56274 Pessoas Infetadas | 41184 Doentes Recuperados

Portugal registou esta quarta-feira um grande aumento no número de casos registados nas últimas 24 horas face a terça-feira comnovos casos. Relativamente ao número de óbitos, há a registaraumentando assim o número total de óbitos para, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta terça-feira.De acordo com o boletim da DGS, desde o início da pandemia até hoje, registaram-secasos de infeção.A região de Lisboa e Vale do Tejo foi a que registou mais novos casos nas últimas 24 horas, cominfeções confirmadas, contabilizando um total decasos, tendo registado mais dois óbito, de um total deDe acordo com o boletim, houve mais 163 doentes recuperados, totalizandocasos de recuperação.O boletim da DGS de hoje revela que há menospessoas internadas e menos três doentes em cuidados intensivos em relação a terça-feira.As autoridades de saúde têm sob vigilânciapessoas (menosdo que na véspera).

Os dados indicam ainda que houve 25.276 homens e 30.998 mulheres infetados desde o início da pandemia.

Do total de vítimas mortais, 911 são homens e 896 são mulheres.

O maior número de óbitos concentra-se nas pessoas com mais de 80 anos, com 1.206 mortes registadas desde o início da pandemia, seguindo-se as faixas entre os 70 e os 79 anos (356).

As duas pessoas que morreram nas últimas 24 horas tinham mais de 80 anos, uma delas morreu no Hospital de Vila Franca de Xira.

Dos 362 novos casos de Covid-19, 214 são na região LVT. Segundo a ministra da Saúde, Marta Temido, para este número contribuíram os surtos no hospital Vila Franca de Xira, Santarém e Setúbal.

"Estes números sublinham a fragilidade das nossas conquistas", afirma Temido. A ministra garante que é importante manter cuidados porque os números positivos de um dia podem ser perdidos com o aumento de surtos.

Desde 15 de julho que não se registava um aumento de número de casos tão grande.

Temido justifica, no entanto, que o aumento "acima daquilo que têm sido os números dos últimos dias", poderá significar "algum atraso no registo dos últimos dias que estavam artificialmente mais baixos do que aquilo que era a realidade". "Esperemos que sejam números que se esbatem nos próximos dias", conclui.



Índice de transmissibilidade (RT) regista "decréscimo"



O índice de transmissibilidade (RT), é de 1 para os dias 17 a 21 de agosto, o que significa "um ligeiro decréscimo" face ao valor anterior apresentado.

"Estamos para estes dias, 17 a 21 de agosto, com 237 novos casos por dia. Uma trajetória de crescimento que foi interrompida no início de agosto e que está agora numa tendência constante", concluiu a ministra.