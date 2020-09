1852 Mortos | 62126 Pessoas Infetadas | 43441 Doentes Recuperados

O número de mortos por coronavírus voltou a aumentar em Portugal esta quinta-feira: mais três pessoas morreram da doença. Os óbitos registaram-se na Região de Lisboa e Vale do Tejo.De acordo com o boletim da DGS, há mais 585 novos infetados nas últimas 24 horas, perfazendo um total de 62 126 casos ativos. Dos infetados de hoje, 268 são da Região do Norte, 239 são da Região de Lisboa e Vale do Tejo, 50 na Região do Centro, 15 no Alentejo, 6 no Algarve, 6 na Madeira e 1 nos Açores.Há 406 pessoas internadas, mais quinze que esta quarta-feira. 57 delas encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, mais cinco que ontem.Há mais 157 pessoas recuperadas da doença, totalizando 43 441 recuperados desde o início da pandemia.