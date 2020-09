1 912 Mortos | 68 577 Pessoas Infetadas | 45 596 Doentes Recuperados

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 13 mortes e 552 novos casos por coronavírus.A Covid-19 provocou até ao momento 1912 óbitos e infetou 68 577 pessoas.Há mais 14 pessoas internadas em relação a sábado, num total de 511, mas há menos um doente nos cuidados intensivos, perfazendo um total de 63 pessoas.A Região Norte é aquela que concentra 273 dos novos casos, seguida da Região de Lisboa e Vale do Tejo, com mais 179 casos, o Alentejo, com mais 35, o Algarve com 33, a Região Centro com 29, os Açores com mais dois casos. A Região Autónoma da Madeira registou um novo caso.