1944 Mortos | 72939 Pessoas Infetadas | 47380 Doentes Recuperados

Mais oito pessoas morreram vítimas da Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal, registando-se ainda mais 884 infetados que esta sexta-feira, o que perfaz um total de 72 939 casos confirmados desde o início da pandemia.



Os óbitos deste sábado registaram-se seis na Região de Lisboa e Vale do Tejo, um na Região do Norte e outro na Região do Centro. Já morreram 1944 pessoas vítimas da doença em Portugal.

Há 615 pessoas internadas em unidades hospitalares (menos nove que ontem) e 85 em Unidades de Cuidados Intensivos (menos um que esta sexta-feira).



De acordo com o boletim divulgado esta pela Direção-Geral da Saúde, há mais 377 pessoas recuperadas, num total de 47 380.