2 371 Mortos | 124 432 Pessoas Infetadas | 72 344 Doentes Recuperados

Portugal contabiliza esta terça-feira mais 28 mortos relacionados com a covid-19 e 3.299 novos casos confirmados de infeção, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim divulgado esta terça-feira, Portugal já contabilizou 124.432 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus e 2.371 óbitos.

Dos 27 óbitos, 12 ocorreram na região Norte, sete em Lisboa e Vale do Tejo, quatro no Centro e cinco no Alentejo.

Em relação aos internamentos, o número de pessoas hospitalizadas continua a subir desde há mais de uma semana, sendo agora 1.747 pessoas, mais 75 do que na segunda-feira, e destas 253 (mais 13) estão em Unidades de Cuidados Intensivos.

As autoridades de saúde têm agora sob vigilância 60.063 pessoas, mais 432 nas últimas 24 horas.

A DGS revela ainda que estão ativos 49.717 casos, mais 883.

Nas últimas 24 horas foram dados como recuperados 2.388 casos, totalizando 72.344 desde o início da pandemia.

A região Norte continua a registar o maior número de novas infeções diárias, hoje com mais 2.076 casos, totalizando 54.008, e 1.042 mortos, dos quais 12 nas últimas 24 horas, desde o início da pandemia em março.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados mais 961 novos casos de infeção, contabilizando a região 54.373 casos e 947 mortes, das quais sete nas últimas 24 horas.

Na região Centro registaram-se 201 novos casos, contabilizando 10.319 desde o inicio da pandemia e 300 mortos.

No Alentejo foram registados 12 novos casos de infeção, totalizando 2.448 com um total de 42 mortos desde o início da pandemia.

A região do Algarve tem hoje notificados mais 30 casos de infeção, somando 2.526 casos e 25 mortos.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados mais três casos nas últimas 24 horas, somando 348 infeções detetadas e 15 mortos desde o início da pandemia.

A Madeira registou 16 novos casos nas últimas 24 horas, contabilizando 410 infeções, sem registo de óbitos por covid-19 até hoje.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

No total, o novo coronavírus já afetou em Portugal pelo menos 56.632 homens e 67.800 mulheres, de acordo com os casos declarados.

Do total de vítimas mortais, 1.212 eram homens e 1.159 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nas pessoas com mais de 80 anos.

A pandemia do SARS-CoV-2 já matou pelo menos 1.160.768 pessoas em todo o mundo desde que a doença foi identificada no final de dezembro, segundo os dados recolhidos hoje pela agência de notícias AFP de fontes oficiais.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.