Três mortos e 291 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Nas últimas 24 horas foram registados 291 novos casos de Covid-19 em Portugal e mais três óbitos na sequência da doença.O número de doentes recuperados também voltou a subir, mais 392. O número de casos ativos desceu para 30 205, menos 104 que os registados no domingo.O número de internados com Covid-19 subiu para 312, mais 17 que ontem. Verificou-se ainda mais um doente em Unidades de Cuidados Intensivos, num total de 62.Foi na região de Lisboa e Vale do Tejo que se registaram o maior número de novos casos, 102. No Porto, foram confirmados 93 novos casos de Covid-19.A incidência está nos 84,3 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes. O R(t) situa-se agora nos 1,01.