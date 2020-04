209 Mortos | 9034 Pessoas infetadas | 68 Doentes recuperados | 66895 Casos suspeitos

Portugal regista esta quinta-feira 209 mortes associadas à covid-19, mais 22 do que na quarta-feira, e 9.034 infetados (mais 783), segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

No dia em que assinala um mês desde que o primeiro caso da doença foi detetado em Portugal, o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de quarta-feira, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortes (107), seguida da região Centro (55), da região de Lisboa e Vale do Tejo (44) e do Algarve, que hoje regista três mortos.





Relativamente a quarta-feira, em que se registavam 187 mortes, hoje observou-se um aumento de 11,8% (mais 22).

De acordo com dados da DGS, há 9.034 casos confirmados, mais 783, um aumento de 9,5% face a quarta-feira.

Das 209 mortes registadas, 136 tinham mais de 80 anos, 45 tinham idades entre os 70 e os 79 anos, 18 entre os 60 e os 69 anos, oito entre os 50 e os 59 anos e dois óbitos entre os 40 aos 49 anos.

Das 9.034 pessoas infetadas pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), a grande maioria (7.992) está a recuperar em casa, 1.042 (mais 316, +43,5%) estão internadas, 240 (mais 10, +4,3%) dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos.

Os dados da DGS, que se referem a 79% dos casos confirmados, precisam que Lisboa é o concelho que regista o maior número de casos de infeção pelo coronavírus SARSCov2 (594), seguida do Porto (556 casos), Vila Nova de Gaia (418), Gondomar (373), Maia (361), Matosinhos (347), Braga (280), Valongo (275), Sintra (224) e Ovar (209).

Desde o dia 01 de janeiro, registaram-se 66.895 casos suspeitos, dos quais 4.958 aguardam resultado das análises.

O boletim epidemiológico indica também que há 52.903 casos em que o resultado dos testes foi negativo e que 68 doentes (eram 43) recuperaram.

A região Norte continua a registar o maior número de infeções, totalizando 5.338, seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo, com 2.207 casos, da região Centro (1.161), do Algarve (164) e do Alentejo, que hoje apresenta 59 casos.

Há ainda 57 pessoas infetadas com covid-19 nos Açores e 48 na Madeira.

A DGS regista ainda 21.798 contactos em vigilância pelas autoridades (mais 1.523).

A faixa etária mais afetada é a dos 40 aos 49 anos (1.651), seguida dos 50 aos 59 anos (1.630), dos 30 aos 39 anos (1.328) e dos 60 aos 69 anos (1.227).

Há ainda 115 casos de crianças com idades até aos nove anos, 219 de jovens com idades entre os 10 e os 19 anos e 896 com idades entre os 20 e os 29 anos.

Os dados indicam também que há 892 casos de pessoas com idades entre os 70 e os 79 anos e 1.076 com mais de 80 anos.



Profissionais de saúde infetados são 1.124

O novo coronavírus já infetou 1.124 profissionais de saúde em Portugal, entre os quais 206 médicos e 282 enfermeiros, anunciou hoje o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales.

Número de ventiladores será duplicado

O Governo anunciou esta quinta-feira, através do secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, que o número de ventiladores em Portugal será duplicado.