2110 Mortos | 89121 Pessoas Infetadas | 54047 Doentes Recuperados

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 16 mortos e 1208 novos casos de coronavírus. O País contabiliza, até ao momento, 2110 óbitos e 89121 infetados com a Covid-19.





De acordo com o boletim epidemiológico divulgado este domingo pela DGS, 54047 pessoas recuperaram da doença, 549 delas nas últimas 24 horas.





De acordo com o boletim epidemiológico divulgado este domingo pela DGS, 54047 pessoas recuperaram da doença, 549 delas nas últimas 24 horas.

A Região Norte concentra o maior número de novos casos registados esta segunda-feira (713). Segue-se a Região de Lisboa e Vale do Tejo, com 340, a Região Centro, com 94 novos casos, o Alentejo com mais 32, e o Algarve, com 24.



A Região Autónoma da Madeira tem mais três casos confirmados. Os Açores contabilizam duas novas infeções.



Dez dos 16 óbitos registam-se na Região de Lisboa e Vale do Tejo, cinco na região Norte e um na região Centro.