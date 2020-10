2128 Mortos | 93294 Pessoas Infetadas | 55081 Doentes Recuperados

Portugal bateu esta quinta-feira um novo recorde de novos casos de Covid-19 ao ultrapassar, pela segunda vez desde o início da pandemia, a barreira dos dois mil casos. Registou-se nas últimas 24 horas mais 11 mortos e 2101 novos casos de coronavírus.









Relativamente aos internamentos, 993 pessoas estão internadas, mais 36 do que ontem, 139 das quais em cuidados intensivos (mais 4 que as registadas esta quarta-feira). O País contabiliza, até ao momento, 2128 óbitos e 93294 infetados com a Covid-19.Relativamente aos internamentos, 993 pessoas estão internadas, mais 36 do que ontem, 139 das quais em cuidados intensivos (mais 4 que as registadas esta quarta-feira).





A Região Norte concentra o maior número de novos casos registados esta quinta-feira, 1146.



Segue-se a Região de Lisboa e Vale do Tejo, com 733, a Região Centro, com 163 novos casos, o Alentejo com mais 40, e o Algarve, com 13.



A Região Autónoma da Madeira tem mais cinco casos confirmados. Os Açores contabilizam uma nova infeçao.