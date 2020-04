266 Mortos | 10524 Pessoas infetadas | 75 Doentes recuperados | 81087 Casos suspeitos

"Na ARS Alentejo ontem constava um óbito e hoje constam zero óbitos. Na caracterização dos óbitos ocorridos, ontem havia mais um óbito no grupo masculino, no grupo dos 50 aos 59 anos, e mais um óbito no grupo feminino dos 70 aos 79 anos. Isso decorre de terem sido casos, no resultado laboratorial, na autópsia, tiveram como consequência não ser uma morte associada à Covid-19", confirmou a Ministra da Saúde, Marta Temido, durante conferência de imprensa.

Subiu para 266 o número de mortos por coronavírus em Portugal. São mais 20 o número de mortos em relação a esta sexta-feira. Há 638 novos casos em 24 horas.O número de infetados ultrapassa agora os 10 mil, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Até ao momento, há 75 pessoas recuperadas, mais 7 que o número avançado até esta sexta-feira.A região Norte é a que regista o maior número de mortes (141), seguida da região Centro (66), da região de Lisboa e Vale do Tejo (54) e do Algarve (5). Quanto à região do Alentejo, o relatório da DGS de sexta-feira apresentava um óbito, mas o de hoje tem zero registos. Relativamente a sexta-feira, em que se registavam 246 mortes, observou-se este sábado um aumento de 8,1% (mais 20). Relativamente aos casos confirmados, tiveram um aumento de 6,5% face a quinta-feira.Lisboa continua a ser o concelho com mais casos de infetados com coronavírus, seguindo-se o Porto e Vila Nova de Gaia. 5518 pessoas aguardam os resultados do teste à covid-19.