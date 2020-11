2896 Mortos | 179324 Pessoas Infetadas | 99781 Doentes Recuperados

Portugal registou este domingo mais 48 mortes e 5784 infetados por Covid-19. Há mais 102 pessoas internadas, 12 em cuidados intensivos.A maioria dos novos casos - 3923 - registou-se no Norte do País, em Lisboa e Vale do Tejo há mais 1073 infetados.Também foi no Norte do País que se registou o maior número de óbitos este domingo, mais 27. Em Lisboa e Vale do Tejo morreram 14 pessoas com Covid-19.No total há 2522 pessoas internadas, mais 102 que no sábado. Em Cuidados Intensivos estão 378 pessoas, mais 12 que ontem.