2959 Mortos | 183420 Pessoas Infetadas | 102083 Doentes Recuperados

Portugal registou esta segunda-feira mais 63 mortos e 4096 novos casos de coronavírus. O País contabiliza até ao momento 2959 vítimas mortais e 183420 casos confirmados.De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela DGS, há mais 129 pessoas internadas e mais 13 em cuidados intensivos.Há mais 2302 pessoas recuperadas da doença nas últimas 24 horas, aumentando o total para 102083.A Região Norte volta a ser a região mais afetada, concentrando 2265 dos novos casos e 33 mortos. Segue-se a Região de Lisboa e Vale do Tejo, com 1217 novos casos e 22 mortes, a Região Centro, com 379 e mais cinco mortes, o Alentejo, com 148 e mais uma morte e o Algarve com 60 novos casos e mais uma vítima mortal.A Região Autónoma da Madeira e dos Açores regista mais 11 e 16 casos, respetivamente. A ilha da Madeira regista ainda mais uma vítima mortal.