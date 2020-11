3 632 Mortos | 236 015 Pessoas Infetadas | 153 702 Doentes Recuperados

Portugal registou esta terça-feira 79 óbitos e há mais 5891 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal.

Com o boletim divulgado esta quarta-feira pela DGS, o país totaliza agora 3 632 óbitos pela doença e um total de 236 015 casos confirmados desde o início da pandemia.

A Região Norte continua a ser a que regista mais casos, com 3 191 infetados nas últimas 24 horas e 47 óbitos, seguindo-se a Região de Lisboa e Vale do Tejo, com mais 1637 infetados e 16 mortos, a Região Centro, com 791 infetados e 10 mortos, a Região do Alentejo, com 133 novos casos a registar e 5 mortos, e o Algarve com 119 novos infetados e um óbito.

Até ao momento há 3 051 pessoas internadas por Covid-19, mais 23 do que ontem e 432 pessoas em Unidades de Cuidados Intensivos, mais uma que esta terça-feira.