3 701 Mortos | 243 009 Pessoas Infetadas | 157 924 Doentes Recuperados

Portugal registou esta quinta-feira 69 óbitos e há mais 6994 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal.Com o boletim divulgado esta quinta-feira pela DGS, o país totaliza agora 3701 óbitos pela doença e um total de 243 009 casos confirmados desde o início da pandemia.A Região Norte continua a ser a que regista mais casos, com 4415 infetados nas últimas 24 horas e 29 óbitos, seguindo-se a Região de Lisboa e Vale do Tejo, com mais 1542 infetados e 24 mortos, a Região Centro, com 724 infetados e 12 mortos, a Região do Alentejo, com 145 novos casos a registar e um morto, e o Algarve com 102 novos infetados e três óbitos.Até ao momento há 3017 pessoas internadas por Covid-19, menos 34 do que ontem e 458 pessoas em Unidades de Cuidados Intensivos, mais 26 que esta quarta-feira.