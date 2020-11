Portugal registou nas últimas 24 horas mais 61 mortos e 6 489 novos casos de coronavírus.Com os dados atualizados no Boletim Epidemiológico da Direção-Geral da Saúde desta sexta-feira, o País contabiliza agora 3 762 vítimas mortais e 249 498 casos confirmados.A Região Norte concentra 3 630 dos novos casos, ou seja, 56% dos novos infetados por Covid-19. Segue-se a Região de Lisboa e Vale do Tejo com mais 1 805 casos, a Região Centro, com mais 799, o Alentejo com mais 135 e o Algarve com mais 90 infetados.As Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores contabilizam mais 1 e 29 infetados, respetivamente.33 dos óbitos contabilizados esta sexta-feira foram registados na Região Norte, 15 na Região LVT e 12 na Região Centro.De acordo com o boletim da DGS, nas últimas 24 horas foram contabilizados mais 312 contactos em vigilância, totalizando 80 409.

Relativamente à caracterização demográfica dos casos confirmados, 110 116 dizem respeito a 134.690 a mulheres e 110. 116 a homens.



1 932 dos óbitos corresponde a elementos do sexo masculino e 1 830 a elementos do sexo feminino.



2.7% dos infetados estão hospitalizados, sendo que 0.6% em cuidados intensivos e 3.1% em enfermaria.



Linha de Saúde SNS24 atende média de 31.500 chamadas por dia

Na conferência de imprensa para atualização dos dados da pandemia, o Secretário de Estado Adjunto da saúde, António Lacerda Sales, referiu que a Linha SNS24 está a atender, em média, 31.500 chamadas por dia.



Testes à Covid-19

Relativamente aos testes, em novembro, foram realizados, em média, 37 mil testes e cerca de 30 mil testes antigénio. "Os testes têm valor de desempenho igual ou superior a 90%", admitiu Lacerda Sales. Até ao momento foram também realizados cerca de 500 mil testes da Cruz Vermelha. De acordo com o Secretário de Estado, Portugal deverá receber, no início de 2021, mais 7.5 milhões de testes da Reserva de Mecanismo Europeu.



477 surtos em escolas

Há atualmente 477 surtos de Covid-19 ativos em estabelecimentos escolares do País. No entanto, Lacerda Sales sublinha que as "escolas não são foco de grande intensidade".



"Não equacionamos cercas sanitárias"

Lacerda Sales afirmou que, perante o cenário da pandemia não estão, para já, a ser equacionadas, cercas sanitárias. "Penso que nesta fase não se consideram para já tendo em conta a evolução epidemiológica", frisou.



Número elevado de recuperados

O número de doentes recuperados é elevado no boletim desta sexta-feira devido ao ajuste realizado no início da semana com a uniformização da plataforma do BI SINAV, explicou o Secretário de Estado.



Utilização do Remdesivir

Em resposta à notícia da OMS sobre o desaconselhamento do uso do Remdesivir em doentes Covid-19, Lacerda Sales garantiu que, até agora, "não houve qualquer alteração ao nível das orientações de utilização" por parte da Agência Europeia de Medicamentos.