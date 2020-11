3 971 Mortos | 264 802 Pessoas Infetadas | 84 004 Doentes Recuperados

Há mais 74 mortos por Covid-19 e 4044 infetados em Portugal esta segunda-feira.De acordo com informação avançada pelo boletim da DGS, dos óbitos registados nas últimas 24 horas, 35 ocorreram na Região do Norte, 26 na Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), 10 no Centro, dois no Alentejo e um no Algarve.Já no que diz respeito aos infetados, há mais 2258 infetados com o coronavírus na Região Norte, seguindo-se a LVT, com 1052, a Região Centro, com 490, o Alentejo com mais 68 infetados e o Algarve com mais 126.Relativamente ao número de internados, há mais 90 pessoas internadas nas últimas 24 horas, prefazendo um total de 3241. Destas, 498 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, mais sete que ontem.