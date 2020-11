3181 Mortos | 198011 Pessoas Infetadas | 113689 Doentes Recuperados

Portugal regista nas últimas 24 horas mais 78 mortos e 5839 infetados com coronavírus.O País contabiliza agora 3181 vítimas mortais e 198.011 casos confirmados desde o início da pandemia.De acordo com o novo Boletim Epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, há mais nove pessoas internadas (2794 no total), mas menos nove em cuidados intensivos (383 no total).Há mais 3336 pessoas recuperadas desde quarta-feira, num total de 113.689A Região Norte continua a concentrar a maioria dos novos casos: 3567 e 45 mortos. Segue-se a Região de Lisboa com 1345 novos casos e 25 mortos; a Região Centro, com mais 749 casos e seis mortes; o Algarve, com mais 77 casos e o Alentejo com mais 56 infetados e duas mortes confirmadas.108.315 dos casos confirmados dizem respeito a mulheres e 89.696 a homens. Em relação aos óbitos, 1629 corresponde a vítimas mortais masculinas e 1552 a femininas.Em atualização