3305 Mortos | 211266 Pessoas Infetadas | 122 517 Doentes Recuperados

Há mais 55 mortos e 6602 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal. Este sábado, é o terceiro pior dia de novos casos no País.Com o boletim divulgado este sábado pela DGS, o país totaliza agora 3305 óbitos pela doença e um total de 211.266 casos confirmados desde o início da pandemia.A Região Norte é a que regista mais casos, com 4154 infetados nas últimas 24 horas e 28 óbitos, seguindo-se a Região de Lisboa e Vale do Tejo, com mais 1250 infetados e 17 mortos, a Região Centro, com 411 infetados e oito mortos e a Região do Alentejo, com 76 novos casos e dois óbitos a registar.Já o Algarve, registou este sábado 32 novos casos, mas sem óbitos vítimas da doença.Até ao momento há 2.798 pessoas internadas por Covid-19, menos uma que ontem e 413 pessoas em Unidades de Cuidados Intensivos, mais 25 que esta sexta-feira.