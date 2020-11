3897 Mortos | 260758 Pessoas Infetadas | 172919 Doentes Recuperados

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 73 mortos e 4788 novos casos de coronavírus. Com os dados atualizados no Boletim Epidemiológico da Direção-Geral da Saúde deste domingo, o País totaliza agora 3897 vítimas mortais e 260 758 casos confirmados.



Há mais 126 pessoas internadas desde sábado (num total de 3151), nos cuidados intensivos estão internadas 491 pessoas.







A Região Norte concentra 3091 dos novos casos, ou seja, 65% dos novos infetados por Covid-19. Segue-se a Região de Lisboa e Vale do Tejo com mais 844 casos, a Região Centro, com mais 637, o Alentejo com mais 112 e o Algarve com mais 73 infetados.



As Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores contabilizam mais 13 e 18 infetados, respetivamente.



39 dos óbitos contabilizados este domingo foram registados na Região Norte, 20 na Região LVT, 12 na Região Centro e dois no Alentejo.



De acordo com o boletim da DGS, nas últimas 24 horas foram contabilizados mais 1146 contactos em vigilância, totalizando 81 667. Há mais 3540 pessoas que recuperaram da doença, totalizando agora 172 919 recuperados.



Relativamente à caracterização demográfica dos casos confirmados, 140 885 dizem respeito a mulheres e 115 092 a homens. 2013dos óbitos corresponde a elementos do sexo masculino e 1884 a elementos do sexo feminino.