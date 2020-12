4 803 Mortos | 312 553 Pessoas Infetadas | 234 038 Doentes Recuperados

A Região Norte contabiliza mais 45 vítimas mortais, seguindo-se a Região de Lisboa e Vale do Tejo, com 15; a Região Centro com mais 14; o Algarve com mais três e o Alentejo com mais um. Os Açores registaram também mais um óbito.



Relativamente aos novos casos, a Região Norte continua a concentrar a maioria dos novos infetados: 2577. Segue-se a Região de Lisboa e Vale do Tejo, com mais 1508, a Região Centro, com mais 626, o Alentejo mais 111 e o Alentejo mais 73.



As Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores registaram mais 14 e 26 novos casos, respetivamente.

Portugal registou esta sexta-feira mais 79 mortos e 4935 novos casos de Covid-19.Desde o início da pandemia e até ao momento, o País contaliza já 4803 vítimas mortais e 312553 casos confirmados.Nas últimas 24 horas 5020 pessoas recuperaram da doença, num total de 234038.Há menos 35 pessoas internadas (3295), mas mais uma em unidades de cuidados intensivos (526).