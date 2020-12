4577 Mortos | 300462 Pessoas Infetadas | 220877 Doentes Recuperados

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 72 mortos e 2401 novos casos de coronavírus.O País contabiliza até ao momento 4577 vítimas mortais e 300462 casos confirmados desde o início da pandemia.Há menos 67 pessoas internadas, num total de 3275, e menos quatro em cuidados intensivos (521 internados no total).Até ao momento 220877 pessoas recuperaram da doença, 7935 nas últimas 24 horas.A Região Norte concentra esta terça-feira 1300 dos novos casos; segue-se a Região de Lisboa e Vale do Tejo, com mais 538; a Região Centro, com mais 349; o Alentejo, com mais 129 e o Algarve com mais 48 infetados.Relativamente aos óbitos, a Região Norte registou mais 43 vítimas mortais; a Região Centro mais 13; a Região LVT mais 11, o Alentejo mais três e o Algarve mais dois.As regiões Autónomas da Madeira e dos Açores registaram mais 20 e 17 casos nas últimas 24 horas, respetivamente.Em atualização