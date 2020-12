4876 Mortos | 318 640 Pessoas Infetadas | 240 203 Doentes Recuperados

240203 pessoas recuperaram da doença até ao momento, mais 6165 em relação a esta sexta-feira.





A Região Norte concentra 3 mil novos casos; segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, com mais 1980; a Região Centro com mais 866; o Alentejo com mais 106 e o Algarve com mais 88.



É também no Norte que se concentram mais de metade dos óbitos registados nas últimas 24 horas: mais 43. A região de Lisboa e Vale do Tejo contabiliza mais 20 vítimas mortais; a Região Centro mais oito; o Alentejo mais uma e o Algarve também.



As Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores registaram mais 20 e 27 casos de infeção, respetivamente.



Relativamente à caracterização demográfica dos casos, 172315 correspondem a mulheres e 140233 a homens. 6092 casos encontram-se sob investigação por sexo desconhecido.



Em termos de óbitos, 2545 das vítimas eram do sexo masculino e 2331 do sexo feminino.





Portugal registou mais 73 mortos e 6087 novos casos nas últimas 24 horas.O País contabiliza 4876 óbitos e 318640 casos confirmados desde o início da pandemia.