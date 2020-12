Há mais 87 mortos e 4320 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal, de acordo com informação avançada pelo relatório da DGS desta quinta-feira. Contam-se já, no total e desde início da pandemia no nosso País, 5902 óbitos e 362 616 o pessoas infetadas.

Dos óbitos, 40 são na Região Norte, 28 da Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), 15 do Centro, três do Alentejo e um da Madeira. Tanto o Algarve como os Açores não registam qualquer vítima mortal nas últimas 24 horas.





Já no que diz respeito ao número de infetados, a maior parte continua a concentrar-se na Região Norte, sendo hoje mais 1992. A estes valores seguem-se os de LVT, com mais 1288 infetados em 24 horas, 731 no Centro, 169 no Alentejo e 73 no Algarve.