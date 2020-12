5373 Mortos | 340287 Pessoas Infetadas | 263648 Doentes Recuperados

O País contabiliza desde o início da pandemia 5373 óbitos e 340287 casos confirmados.De acordo com o Boletim epidemiológico da DGS foram contabilizados 263648 recuperados desde o início da pandemia, sendo que nas últimas 24 horas 4100 pessoas recuperaram da doença.As autoridades de saúde têm em vigilância 74894 contactos, menos 739 relativamente a quinta-feira, mostram os dados.A Região Norte concentra 2395 dos novos casos registados; segue-se a Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) com mais 1618; a Região Centro com mais 787; o Alentejo com mais 193 e o Algarve com mais 66.