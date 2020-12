5649 Mortos | 350938 Pessoas Infetadas | 274277 Doentes Recuperados

Há mais 90 mortos e 2194 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal, de acordo com informação avançada pelo relatório da DGS desta segunda-feira. No total, são já 5649 óbitos e 350.938 o número de pessoas infetadas.Dos óbitos, 32 são da Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), 29 do Norte, 24 do Centro, três do Alentejo e dois da Região do Algarve. Já no que diz respeito ao número de infetados, a maior parte continua a concentrar-se na Região Norte, sendo hoje mais 936. A estes valores seguem-se os de LVT, com mais 777 infetados em 24 horas, 255 no Centro, 101 no Alentejo e 39 no Algarve.A mesma fonte indica mais 2955 recuperados da doença, perfazendo um total de 274.277 desde o início da pandemia. Já no que diz respeito aos doentes internados, este número disparou para os 3254 (registando-se hoje mais 97 que no domingo). Destes, 513 estão internados na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI). Há 2711 contactos de vigilância.