6906 Mortos | 413678 Pessoas Infetadas | 334276 Doentes Recuperados

O número de infetados voltou a disparar esta quinta-feira em 7627 em 24 horas, há ainda a registar mais 76 mortos,

segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).





O boletim epidemiológico da DGS indica ainda que estão internadas 2 840 pessoas, menos 56 do que na quarta-feira, das quais 482 em cuidados intensivos, ou seja, menos cinco.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 6906 mortes e 413 678 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 72496, mais 4291 do que na quinta-feira.

Um total de 3 260 pessoas recuperaram da doença, o que representa metade do número de novos casos. Desde o início da epidemia em Portugal, em março, já recuperaram 334 276 pessoas.



Por regiões o boletim revela que do total de mortes nas últimas 24 horas, 15 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 37 na região Norte, 16 na região Centro, 7 e sete no Alentejo.



Ainda segundo o boletim da DGS, a região de Lisboa e Vale do Tejo foi a que registou o maior número de novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas com 2801.