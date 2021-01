6972 Mortos | 420629 Pessoas Infetadas | 338668 Doentes Recuperados

Portugal registou esta sexta-feira 6951 casos de Covid-19 e 66 mortos, de acordo com os dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde.

O boletim epidemiológico da DGS indica ainda que estão internadas 2 806 pessoas, menos 34 do que na quinta-feira, das quais 483 em cuidados intensivos, ou seja, mais um.





Desde o início da pandemia, Portugal já registou 6972 mortes e 420629 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 74989, mais 2493 do que na quinta-feira.

Um total de 4392 pessoas recuperaram da doença. Desde o início da epidemia em Portugal, em março, já recuperaram 338668 pessoas.



Por regiões o boletim revela que do total de mortes nas últimas 24 horas, 23 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 28 na região Norte, 10 na região Centro, 3 no Alentejo, uma no Algarve e na Região da Madeira.



Ainda segundo o boletim da DGS, a região do Norte foi a que registou o maior número de novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas com 2745.