7045 Mortos | 423870 Pessoas Infetadas | 340150 Doentes Recuperados

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 73 mortos e 3241 novos casos de Covid-19.O País contabiliza desde o início da pandemia 7045 óbitos e 423.870 casos confirmadosHá mais 52 pessoas internadas (2858 no total) e mais nove em unidades de cuidados intensivos (492, no total).Nas últimas 24 horas foram dadas como recuperadas mais 1482 pessoas, num total de 340.150.A Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) é este sábado a zona que concentra maior número de novos casos: 1418. Segue-se a Região Norte, com mais 1104, a Região Centro, com mais 447; o Algarve com mais 118 e o Alentejo com mais 97.As Regiões autónomas da Madeira e dos Açores registam mais 29 e 28 novos casos, respetivamente.Relativamente aos óbitos, 28 foram registados na Região LVT, 22 no Norte, 14 no Centro e nove no Alentejo.Do total de casos confirmados até este sábado, 233.186 dizem respeito a mulheres e 190.537 a homens. Há ainda 147 casos de sexo desconhecido.No caso dos óbitos, 3665 correspondem a elementos do sexo masculino e 3380 a elementos do sexo feminino.Em atualização