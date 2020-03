76 Mortos | 4268 Pessoas infetadas | 43 Doentes recuperados | 25431 Casos suspeitos

O número de mortos por coronavírus em Portugal subiu esta sexta-feira para 76, um aumento de 26,6%. No boletim disponibilizado pela Direção Geral de Saúde (DGS) pode ver-se que o número de infetados subiu para 4268.



Mantém-se o número de 43 casos recuperados e há 3995 que aguardam resultado laboratorial. Nos cuidados intensivos estão 71 pessoas de um total de 354 internados.





O documento da DGS indica que estão confirmadas 33 mortes na região Norte, 18 na região Centro, 24 na região de Lisboa e Vale do Tejo e uma no Algarve.O Alentejo continua sem registo de mortos por coronavírus, assim como os arquipélagos da Madeira e dos Açores.Há 19816 contactos e vigilância pelas autoridades de saúde.

Das 76 mortes registadas, 43 tinham mais de 80 anos, 18 tinham idades entre os 70 e os 79 anos, 10 entre os 60 e os 69 anos e quatro entre os 50 e os 59 anos.

Das 4.268 pessoas infetadas pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), a grande maioria (3.914) está a recuperar em casa, 354 (mais 163) estão internados, 71 (mais 10) dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos.

A faixa etária mais afetada é a dos 40 aos 49 anos (821), seguida dos 50 aos 59 anos (775), dos 30 aos 39 anos (671) e dos 60 aos 69 anos (613).

Há ainda 49 casos de crianças com idades até aos nove anos, 104 de jovens com idades entre os 10 e os 19 anos e 433 com idades entre os 20 e os 29 anos.

Os dados indicam também que há 415 casos de pessoas com idades entre os 70 e os 79 anos e 383 com mais de 80 anos.