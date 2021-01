7701 Mortos | 476187 Pessoas Infetadas | 366080 Doentes Recuperados

Há mais 111 mortos e 9478 infetados com coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal. O documento enviado pela Direção Geral da Saúde dá conta de um total de 7701 óbitos no país e mais de 476 mil casos desde o início da pandemia.Dos óbitos, 44 registaram-se na Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), 29 no Norte, 25 na Região Centro, 11 no Alentejo e dois no Algarve. O maior número de infetados regista-se na Região Norte com mais 3436, seguindo-se LVT com mais 2689, o Centro com 1144, Alentejo com 308 e Algarve com 84.O boletim da DGS deste sábado revela ainda mais 5899 recuperados da doença, o que perfaz um total de 366.080 desde o início da pandemia.Há mais 104 pessoas internadas desde ontem, totalizando 3555 hospitalizados no País. Desses, 540 estão internados em Unidades de Cuidados Intensivos, mais quatro que esta sexta-feira.Há atualmente 4365 pessoas referenciadas como contactos de vigilância.