8 080 Mortos | 496 552 Pessoas Infetadas | 378 084 Doentes Recuperados

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 8080 mortes e 496552 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 110388, mais 1076 do que na segunda-feira.O maior número de infetados regista-se na Região de Lisboa e Vale do Tejo com mais 3201, seguindo-se a região Norte com mais 2180, o Centro com 1129, Alentejo com 434 e Algarve com 143.