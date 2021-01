8384 Mortos | 517806 Pessoas Infetadas | 387607 Doentes Recuperados

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 8384 mortes e 517806 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta quinta-feira ativos 121815, mais 5487 do que na quarta-feira.O maior número de infetados regista-se na Região de Lisboa e Vale do Tejo com mais 4071, seguindo-se a região Norte com mais 3461, o Centro com 2128, Alentejo com 520 e Algarve com 400.O boletim da DGS desta quinta-feira revela ainda mais 5063 recuperados da doença, o que perfaz um total de 387607 desde o início da pandemia.