O número de casos e de mortos por Covid-19 atingiu, este sábado, um novo recorde em Portugal, com 10947 infetados e 166 óbitos.



Desde o início da pandemia, Portugal já registou 8709 mortes e 539416 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando este sábado ativos 128165, mais 2304 do que na sexta-feira.



Dos óbitos, 69 registaram-se na Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), 46 no Norte, 28 na Região Centro, 17 no Alentejo e cinco no Algarve.



O maior número de infetados regista-se na Região de Lisboa e Vale do Tejo com mais 3975, seguindo-se a região Norte com mais 3795, o Centro com 2136, Alentejo com 510 e Algarve com 402.



O boletim epidemiológico da DGS indica ainda que estão internadas 4653, mais 93 do que na sexta-feira, das quais 638 em cuidados intensivos, ou seja, mais 16.